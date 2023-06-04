Тяжелое ДТП в Гусаре, есть погибшая и раненые

В селе Чилягир Гусарского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В селе Чилягир Гусарского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает северное бюро Report, в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-2107" погибла Егяна Мурадрасул гызы Агарзаева, 1975 года рождения.

В ДТП также пострадали Надир Шахкарем оглы Агарзаев, 1974 года рождения и Володя Хазрабек оглы Эйвазов, 1981 года рождения, которые с различными телесными травмами были госпитализированы.

Тело Е.Агарзаевой было передано в Гусарское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава.

По факту начато расследование.