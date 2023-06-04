О нас

Тяжелое ДТП в Гусаре, есть погибшая и раненые

Тяжелое ДТП в Гусаре, есть погибшая и раненые В селе Чилягир Гусарского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
4 июня 2023 г. 11:22
Тяжелое ДТП в Гусаре, есть погибшая и раненые

В селе Чилягир Гусарского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает северное бюро Report, в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-2107" погибла Егяна Мурадрасул гызы Агарзаева, 1975 года рождения.

В ДТП также пострадали Надир Шахкарем оглы Агарзаев, 1974 года рождения и Володя Хазрабек оглы Эйвазов, 1981 года рождения, которые с различными телесными травмами были госпитализированы.

Тело Е.Агарзаевой было передано в Гусарское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава.

По факту начато расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qusarda ağır yol qəzası baş verib, ölən və yaralananlar var

Самое важное

Эрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
ФотоЭрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
3 июня 2023 г. 16:21
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
3 июня 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
3 июня 2023 г. 12:42
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
3 июня 2023 г. 11:23
В Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
ФотоВ Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
31 мая 2023 г. 23:05
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"
31 мая 2023 г. 16:00
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
31 мая 2023 г. 14:53
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
31 мая 2023 г. 14:12
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
31 мая 2023 г. 14:09
Президенты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
30 мая 2023 г. 21:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi