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Тяжелое ДТП в Губе, погибли 4 человека

Тяжелое ДТП в Губе, погибли 4 человека На трассе Губа-Хачмаз, проходящей через поселок Зардаби Губинского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
17 октября 2021 г. 00:23
Тяжелое ДТП в Губе, погибли 4 человека

На трассе Губа-Хачмаз, проходящей через поселок Зардаби Губинского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает северное бюро Report, водитель автомобиля ВАЗ-2107, житель села Алексеевка Камиль Атабала оглы Аллахвердиев, 1973 года рождения, потеряв управление над ним, в результате чего транспортное средство вылетело с трассы и врезалось в дерево.

От полученных травм на месте ДТП погибли три человека, еще двое получили ранения.

Пострадавшие были доставлены в Губинский диагностический центр. Однако спасти жизнь одного из них не удалось.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubada baş verən ağır yol qəzasında 4 nəfər ölüb, yaralanan var

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