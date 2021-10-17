Тяжелое ДТП в Губе, погибли 4 человека

На трассе Губа-Хачмаз, проходящей через поселок Зардаби Губинского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

На трассе Губа-Хачмаз, проходящей через поселок Зардаби Губинского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает северное бюро Report, водитель автомобиля ВАЗ-2107, житель села Алексеевка Камиль Атабала оглы Аллахвердиев, 1973 года рождения, потеряв управление над ним, в результате чего транспортное средство вылетело с трассы и врезалось в дерево.

От полученных травм на месте ДТП погибли три человека, еще двое получили ранения.

Пострадавшие были доставлены в Губинский диагностический центр. Однако спасти жизнь одного из них не удалось.

По факту ведется расследование.