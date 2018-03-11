Тяжелое ДТП в Евлахе: В аварию попал микроавтобус, возивший 9-классников на выпускные экзамены - ОБНОВЛЕНО

Мингячевир. 11 марта. REPORT.AZ/ В результате столкновения сегодня утром на территории Евлахского района микроавтобуса марки "Вито", возившего 9-классников на выпускные экзамены с автомобилем марки "ГАЗ-53" , пострадали 19 человек. Как сообщает местное бюро Report, все они школьники 2003 года рождения.

Сообщается, что 14 пострадавших помещены в центральную клиническую больницу Евлаха. Восемь из них были отпущены после первой медицинской помощи из-за незначительных ран. У шестерых зафиксированы разные телесные травмы и они продолжают лечение. Еще пять человек помещены в Центральную клиническую больницу Мингячевира. Состояние двоих оценивается, как тяжелое. В ближайшее часы их доставят в бакинские клиники.

***10:39

Мингячевир. 11 марта. REPORT.AZ/ На территории Евлахского района произошло ДТП с микроавтобусом, который возил на выпускные экзамены учащихся 9-х классов.

Как сообщает местное бюро Report, микроавтобус марки "Вито" разбился на участке дороги Мингячевир - Бахрамтепе, столкнувшись с автомобилем марки "ГАЗ-53".

В результате происшествия пострадали как минимум 5 человек. Состояние некоторых оценивается как тяжелое. Пострадавшие помещены в центральную клиническую больницу Мингячевира. Все школьники являются жителями поселка "Аран-1" Евлахского района.

Напомним, сегодня по всей стране проходят выпускные экзамены для учащихся 9-х классов средних школ.