Тяжелое ДТП в Агджабеди, пострадали двоюродные братья

В Агджабединском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В Агджабединском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, легковой автомобиль врезался в препятствие на обочине дороги, в результате чего пострадали Турал Эльшад оглы Алескеров, 1996 года рождения и его двоюродный брат Разаил Мансур оглы Алескеров.

Оба пострадавших были доставлены в больницу с помощью скорой помощи. После обследования у Т.Алескерова диагностировали перелом шеи, а у Р.Алескерова - черепно-мозговую травму.

В связи с тяжелым состоянием, их перевели в одну из столичных больниц.

По факту ведется расследование.