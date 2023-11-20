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Тяжелое ДТП в Агджабеди, пострадали двоюродные братья

Тяжелое ДТП в Агджабеди, пострадали двоюродные братья В Агджабединском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
20 ноября 2023 г. 23:51
Тяжелое ДТП в Агджабеди, пострадали двоюродные братья

В Агджабединском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, легковой автомобиль врезался в препятствие на обочине дороги, в результате чего пострадали Турал Эльшад оглы Алескеров, 1996 года рождения и его двоюродный брат Разаил Мансур оглы Алескеров.

Оба пострадавших были доставлены в больницу с помощью скорой помощи. После обследования у Т.Алескерова диагностировали перелом шеи, а у Р.Алескерова - черепно-мозговую травму.

В связи с тяжелым состоянием, их перевели в одну из столичных больниц.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Ağcabədidə əmioğulları qəzaya düşüb, birinin boynu sınıb

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