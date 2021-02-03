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Турция подарила Азербайджану 10 собак-саперов

Турция подарила Азербайджану 10 собак-саперов В рамках двусторонних отношений Министерство нацбезопасности Турции подарило Азербайджану 10 специально обученных собак-саперов
Происшествия
3 февраля 2021 г. 15:46
Турция подарила Азербайджану 10 собак-саперов
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23 пиротехника и сапера Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана успешно завершили в братской стране особые курсы Министерства нацобороны Турции по поиску и очистке от мин.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что с 3 по 29 января сотрудники МЧС приняли участие в курсах, проведенных в саперной школе и командовании учебного центра в городе Измир, где усовершенствовали свои навыки по очистке территорий от мин и обезвреживанию.

Затем личному составу были представлены сертификаты о завершении учебно-подготовительного курса.

Кроме того, в рамках двусторонних отношений Министерство нацбезопасности Турции подарило Азербайджану 10 специально обученных собак-саперов.

Кинологи МЧС выполняют подготовительные работы для привоза собак в страну, а также командировки в Турцию для повышения навыков в соответствующей сфере.

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Версия на английском языке Turkey presents 10 mine detection dogs to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Azərbaycana 10 minaaxtaran it hədiyyə edib

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