Трое задержаны за избиение и убийство жителя Абшерона

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В связи с избиением и убийством жителя Абшерона задержаны трое.

Как передает Report, об этом сообщило министерство внутренних дел.

В информации говорится, что 10 апреля житель поселка 28 Мая Абшеронского района Тапдыг Мамлиев умер по дороге в больницу из-за ран, полученных в результате избиения. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Абшеронского районного управления полиции по подозрению в совершении убийства были задержаны жители Сальянского района Сафтар Гаджиев, его брат Бахтияр и двоюродный брат Шахмар Гаджиев.

Расследование продолжается.