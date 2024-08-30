О нас

Трое иностранцев задержаны при попытке нарушить госграницу Азербайджана

Трое иностранцев задержаны при попытке нарушить госграницу Азербайджана Трое граждан Афганистана задержаны при попытке нарушить государственную границу Азербайджана.
Происшествия
30 августа 2024 г. 18:27
Трое иностранцев задержаны при попытке нарушить госграницу Азербайджана

Трое граждан Афганистана задержаны при попытке нарушить государственную границу Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).

Сообщается, что 27 августа в 18:10 на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" ГПС были задержаны три гражданина Афганистана - Самади Сафи Абдуррахман оглу, Саттари Сифар Хан оглу и Вакили Мухб Сейфулла оглу, пытавшиеся нарушить государственную границу из Ирана в направлении Азербайджана.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən Əfqanıstan vətəndaşları saxlanılıb

Другие новости из категории

В Азербайджане арестован офицер запаса
В Азербайджане арестован офицер запаса
30 августа 2024 г. 19:06
Пожар на объекте в Баку полностью потушен
ФотоПожар на объекте в Баку полностью потушен
30 августа 2024 г. 18:02
Новая полоса движения пресекла деятельность манатных такси на Тбилисском проспекте
ФотоНовая полоса движения пресекла деятельность "манатных" такси на Тбилисском проспекте
30 августа 2024 г. 17:19
Стали известны подробности в связи с отравлением семьи в Гёйгеле
Стали известны подробности в связи с отравлением семьи в Гёйгеле
30 августа 2024 г. 15:38
МВД: С начала года в ДТП с наездом на животных погибли 4 человека
МВД: С начала года в ДТП с наездом на животных погибли 4 человека
30 августа 2024 г. 13:49
По делу о покушении на Фазиля Мустафу поданы апелляционные жалобы
По делу о покушении на Фазиля Мустафу поданы апелляционные жалобы
30 августа 2024 г. 13:17
В Азербайджане мать пыталась передать психотропные вещества своему сыну в тюрьме
В Азербайджане мать пыталась передать психотропные вещества своему сыну в тюрьме
30 августа 2024 г. 13:04
В Ходжалы оштрафовано юрлицо за отсутствие трудового договора с работниками
В Ходжалы оштрафовано юрлицо за отсутствие трудового договора с работниками
30 августа 2024 г. 12:49
Начинается суд над Имамверди Ахмедовым, обвиняемым в организации преступлений против конституционного строя
Начинается суд над Имамверди Ахмедовым, обвиняемым в организации преступлений против конституционного строя
30 августа 2024 г. 12:10
В Баку прошла встреча экспертов по военной медицине из Азербайджана и Сербии
ФотоВ Баку прошла встреча экспертов по военной медицине из Азербайджана и Сербии
30 августа 2024 г. 10:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi