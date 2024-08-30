Трое иностранцев задержаны при попытке нарушить госграницу Азербайджана

Трое граждан Афганистана задержаны при попытке нарушить государственную границу Азербайджана.

Трое граждан Афганистана задержаны при попытке нарушить государственную границу Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).

Сообщается, что 27 августа в 18:10 на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" ГПС были задержаны три гражданина Афганистана - Самади Сафи Абдуррахман оглу, Саттари Сифар Хан оглу и Вакили Мухб Сейфулла оглу, пытавшиеся нарушить государственную границу из Ирана в направлении Азербайджана.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.