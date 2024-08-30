Трое иностранцев задержаны при попытке нарушить госграницу Азербайджана

Трое граждан Афганистана задержаны при попытке нарушить государственную границу Азербайджана.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).
Сообщается, что 27 августа в 18:10 на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" ГПС были задержаны три гражданина Афганистана - Самади Сафи Абдуррахман оглу, Саттари Сифар Хан оглу и Вакили Мухб Сейфулла оглу, пытавшиеся нарушить государственную границу из Ирана в направлении Азербайджана.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.