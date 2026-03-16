    Три пешехода стали жертвами ДТП в Азербайджане за минувшие выходные

    В Азербайджане за прошедшие выходные в результате дорожных аварий погибли три пешехода.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

    В ведомстве пояснили, что инциденты зафиксированы в населенных пунктах в темное время суток и обусловлены пренебрежением большинством пешеходов правилами дорожного движения.

    "К трагическим последствиям приводит привычка пересекать проезжую часть в неустановленных местах, использование наушников при переходе дороги или отвлечение внимания на посторонние дела, из-за чего люди забывают о нахождении в зоне риска. Иными словами, основной причиной подобных трагедий выступает элементарное равнодушие к базовым правилам безопасности", - говорится в сообщении.

    Дорожная полиция Азербайджана ДТП со смертельным исходом
    Azərbaycanda həftəsonu avtoqəzalarda üç piyada ölüb
    Швеция временно перенесла работу посольства из Тегерана в Баку

    На освобожденных территориях Азербайджана восстановлен 41 населенный пункт

    Петер Сийярто: Украина отказывается от трехсторонних консультаций по "Дружбе"

    В Кремле не стали комментировать сообщения о лечении Хаменеи в Москве

    В Баку женщина, родившая близнецов, умерла от дыхательной недостаточности - ОБНОВЛЕНО

    Иран атаковал американскую военную базу в ОАЭ, прогремел мощный взрыв

    Расходы населения Азербайджана на топливо выросли почти на 6%

    Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 4%

