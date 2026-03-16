Три пешехода стали жертвами ДТП в Азербайджане за минувшие выходные

В Азербайджане за прошедшие выходные в результате дорожных аварий погибли три пешехода.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

В ведомстве пояснили, что инциденты зафиксированы в населенных пунктах в темное время суток и обусловлены пренебрежением большинством пешеходов правилами дорожного движения.

"К трагическим последствиям приводит привычка пересекать проезжую часть в неустановленных местах, использование наушников при переходе дороги или отвлечение внимания на посторонние дела, из-за чего люди забывают о нахождении в зоне риска. Иными словами, основной причиной подобных трагедий выступает элементарное равнодушие к базовым правилам безопасности", - говорится в сообщении.