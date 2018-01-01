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    Три человека получили серьезные ранения при использовании пиротехнических устройств в Сумгайыте - ФОТО

    Они были оперированы

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Три человека получили серьезные ранения при использовании пиротехнических устройств в городе Сумгайыт.

    По данным местного бюро Report, 42-летний Эмин Агаев, 38-летний Эльшад Алиев и 47-летний Ильхам Шафкатов были доставлены в городскую больницу скорой медицинской помощи Сумгайыта.

    Сразу же после вмешательства врачей, Эмин Агаев и Эльшад Алиев был прооперирован. Ильхам Şəfqətovun из-за тяжелого состояния пальцем в вычленение 2.

    Эмин Агаев и рука Эльшада Алиева действовали сразу же после вмешательства врачей. Состояние Ильхама Шафгатова было тяжелым, и 2 пальца его были ампутированы.

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