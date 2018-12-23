The National Interest: Третья мировая война может начаться в Нагорном Карабахе

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Известный американский журналист и политолог Роберт Фарли опубликовал в аналитическом издании The National Interest очередной (третий по счету) ежегодный прогноз о возможности начала третьей мировой войны.

Как передает Report, по мнению Фарли, в свете возрастающей экономической и военной мощи Китая и отказа России следовать международному правопорядку в 2019 году угроза глобального конфликта между крупными державами становится вероятнее, чем в прошлом

Фарли считает, что в третью мировую войну может перерасти торговая война между Китаем и США. В этом случае "детонатором" станет Южно-Китайское море.

Еще одной потенциальным "фитилем" глобального военного противостояния профессор Университета Кентукки считает Украину, где недавний инцидент в Керченском проливе привел к резкому росту эскалации не только в отношениях между Киевом и Москвой, но и к росту напряженности между Россией и НАТО.

Следующей опасной зоной назван Персидский залив из-за жесткого американского прессинга на Тегеран, а также из-за продолжающегося военного конфликта в Йемене и военно-политической нестабильности в Сирии

Корейский полуостров, несмотря на кажущуюся "разрядку напряженности" в отношениях между двумя Кореями, также продолжает оставаться "пороховой бочкой". Политолог исходит из того, что КНДР на самом деле не прекратила свои ядерные и ракетные разработки. Это может привести к обрушению наметившейся "разрядки напряженности" в этом регионе и новому, еще более резкому витку эскалации. "В целом ситуация на Корейском полуострове становится гораздо более опасной, чем можно было бы предположить по самым оптимистичным оценкам", — пишет журналист.

При этом он отмечает, что третья мировая может возникнуть и из-за кажущегося сегодня локальным военного противостояния, к примеру, между Россией и Прибалтикой, Азербайджаном и Арменией, а также из-за конфликтов в Кашмире или Венесуэле.

"Менее критические конфликты не получают большого внимания мира, а это означает, что иногда они могут перерасти в серьезную конфронтацию, прежде чем кто-то заметит, что происходит", - заверили американец, уточнив, что это может быть Прибалтика, Азербайджан (Нагорный Карабах), США, Венесуэла и вообще любая страна мира.