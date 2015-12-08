Трагически погиб сотрудник ОАО "Азеришыг"

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудник ОАО "Азеришыг" скончался в результате падения на него трансформатора.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

Согласно информации, на сотрудника ОАО "Азеришыг" Стигата Юсифова, проводившего ремонтные работы на улице 20 января города Мингячевир, упал трансформатор, в результате чего он был госпитализирован в больницу, где и скончался.

По факту ведется расследование.