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    ​Торжественно отмечен профессиональный праздник нефтяников

    В церемонии приняли участие официальные лица государства

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня во дворце "Гюлистан" состоялась торжественная церемония, посвященная профессиональному празднику работников нефтегазовой промышленности и 21-й годовщине подписания «Контракта века».

    Как передает Report, в мероприятии приняли участие Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, министр энергетики Натиг Алиев, заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров и другие официальные лица.

    Выступивший на мероприятии Ровнаг Абдуллаев поздравил многотысячный коллектив компании с Днем нефтяников, высоко оценил их самоотверженный труд.

    Р.Абдуллаев отметил бесценные заслуги великого лидера, основоположника новой нефтяной стратегии Гейдара Алиева, сыгравшего исключительную роль в развитии азербайджанской экономики и укреплении нашей национальной государственности, в подписании «Контракта века» и признании Азербайджана как нефтяной державы в мире.

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