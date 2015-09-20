​Торжественно отмечен профессиональный праздник нефтяников

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня во дворце "Гюлистан" состоялась торжественная церемония, посвященная профессиональному празднику работников нефтегазовой промышленности и 21-й годовщине подписания «Контракта века».

Как передает Report, в мероприятии приняли участие Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, министр энергетики Натиг Алиев, заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров и другие официальные лица.

Выступивший на мероприятии Ровнаг Абдуллаев поздравил многотысячный коллектив компании с Днем нефтяников, высоко оценил их самоотверженный труд.

Р.Абдуллаев отметил бесценные заслуги великого лидера, основоположника новой нефтяной стратегии Гейдара Алиева, сыгравшего исключительную роль в развитии азербайджанской экономики и укреплении нашей национальной государственности, в подписании «Контракта века» и признании Азербайджана как нефтяной державы в мире.