Температура воздуха в Азербайджане прогреется до 42 градусов, ожидается аномальная жара

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на 26 июня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем перейдет в северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 21-24, днем 33-38 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 55-65, днем 30-35%.

26 июня на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

Ожидаемый на пляжах умеренный северный ветер будет благоприятным, однако, из-за повышения в дневные часы температуры воздуха до 38 градусов, гражданам не рекомендуется находиться на солнце.

26 июня в районах Азербайджана осадки не ожидаются. Будет преобладать западный ветер, скорость которого ночью и днем местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью ожидается 13-18, днем 22-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, днем 26-27 июня на Абшеронском полуострове ожидаются дискомфортные погодные условия, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.

МЭПР предупреждает, что с 26 июня до конца месяца на территории страны ожидаются аномальные погодные условия, максимальная температура воздуха составит 35-40, в отдельных частях Центральных низменных районов и Нахчыванской АР ожидается до 42 градусов тепла.