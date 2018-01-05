 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Тело утопившегося в Куре студента извлечено из воды - ДОПОЛНЕНО

    Ведется расследование© Report

    Мингячевир. 5 января. REPORT.AZ/ Водолазам удалось обнаружить тело бросившегося с моста в Куру студента.

    Как сообщает ширванское бюро Report, проведенные группой водолазов двухдневные поиски утонувшего в Куре молодого человека увенчались успехом. Тело было извлечено на берег.

    Это - житель Гейгельского района, студент Араз Рафиг оглу Аббасов. Он был студентом 2-го курса заочного отделения Мингячевирского колледжа туризма.

    По информации, дядя А.Аббасова живет в Мингячевире. Он приехал в город на осеннюю сессию и оставался в доме дяди.

    Причины происшествия расследуются. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi