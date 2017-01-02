Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Тело убитой в Стамбуле азербайджанки доставят в Баку.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, родственники девушки, которая была убита во время теракта в ночном клубе в Стамбуле, обратились в посольство России в Турции.

По желанию близких, тело доставят в Азербайджан, где родилась убитая.

Ранее стало известно, что среди жертв стрельбы в Турции в новогоднюю ночь есть россиянка. Изначально местные правоохранительные органы были уверены, что Нурана Гасанова является гражданкой Азербайджана, поскольку родилась там, но позже выяснилось, что у девушки есть и российский паспорт.