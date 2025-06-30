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Тела двух азербайджанцев, убитых в Екатеринбурге, доставлены в морг Клинического медицинского центра

Тела двух азербайджанцев, убитых в Екатеринбурге, доставлены в морг Клинического медицинского центра Тела двух азербайджанцев, убитых в Екатеринбурге, доставлены в морг Клинического медицинского центра
Происшествия
30 июня 2025 г. 22:41
Тела двух азербайджанцев, убитых в Екатеринбурге, доставлены в морг Клинического медицинского центра

Утром 27 июня сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России провели рейд в домах, где проживают азербайджанцы в городе Екатеринбург. Тела двух убитых азербайджанцев — Зияддина и Гусейна Сафаровых — были доставлены в морг Клинического медицинского центра при Министерстве здравоохранения.

Как сообщает Report, в настоящее время ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.

Отметим, что утром 27 июня ФСБ России провела обыски в домах азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два азербайджанца и задержано несколько человек. Убитые — братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнова.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением по поводу действий ФСБ России против азербайджанцев в Екатеринбурге.

Кроме того, временный поверенный в делах России был вызван в МИД Азербайджана, где ему был выражен решительный протест в связи с произошедшим в Екатеринбурге.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYekaterinburqda öldürülən iki azərbaycanlının nəşi məhkəmə-tibbi ekspertizadan keçirilir

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