    TƏBİB обнародовал предварительную причину смерти беременной женщины в Имишли

    Происшествия
    • 10 ноября, 2025
    • 12:12
    Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос муганского бюро Report, вчера около 16:30 женщина (1983 г.р.) на 39-40 неделе беременности была госпитализирована в отделение неотложной медицинской помощи Имишлинской районной центральной больницы.

    Отмечается, что после оказания необходимой медицинской помощи она была переведена в гинекологическое и родильное отделение для начала процесса родов:

    "Однако перед началом родового процесса у беременной наблюдалось внезапное повышение артериального давления. Несмотря на необходимые инструментально-диагностические исследования и усилия врачей, около 17:40 был зафиксирован факт биологической смерти беременной и плода. Тело было передано в Имишлинское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для вскрытия".

    TƏBİB İmişlidə hamilə qadının ölümünün ilkin səbəbini açıqlayıb

