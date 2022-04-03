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TƏBİB о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в Баку

TƏBİB о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в Баку Состояние 6 пострадавших при взрыве, произошедшем 3 апреля 2022 года на объекте, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку, оценивается как тяжелое, состояние 12 - как средней тяжести, а еще 6 - как стабильное
Происшествия
3 апреля 2022 г. 07:01
TƏBİB о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в Баку

Состояние 6 пострадавших при взрыве, произошедшем 3 апреля 2022 года на объекте, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку, оценивается как тяжелое, состояние 12 - как средней тяжести, а еще 6 - как стабильное

Как передает Report, об этом говорится в сообщении TƏBİB.

Другие пострадавшие были выписаны после получения амбулаторной помощи.

Исполняющий обязанности председателя правления TƏBIB Вугар Гурбанов посетил пострадавших и поинтересовался их состоянием.

Отметим, что по предварительным данным, в результате происшествия погиб 1 человек, а 31 человек получил травмы различной степени тяжести».

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB Bakıda partlayışda yaralananların sağlıq durumunu açıqlayıb

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