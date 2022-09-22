TƏBİB о состоянии пострадавших в ДТП в Шабране

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана распространило информацию о пострадавших в ДТП в Шабране.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана распространило информацию о пострадавших в ДТП в Шабране.

Как передает Report со ссылкой на Объединение, в Шабранскую районную центральную больницу при TƏBİB было доставлено 17 пострадавших.

Один из них скончался, двое отправлены в Клинический медицинский центр. В настоящее время в отделениях хирургии и реанимации Шабранской районной центральной больницы проходят лечение 14 человек. Состояние одного оценивается как тяжелое, остальных - средней тяжести. В основном пострадавшие получили травмы грудной клетки, переломы ребер, черепно-мозговые травмы.

Отметим, что в результате ДТП с микроавтобусом в селе Айгюнлю Шабранского района один человек погиб, 16 получили ранения.

Расследование по факту продолжается.