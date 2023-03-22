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TƏBİB: Мехрибан Заки после ДТП находится в состоянии средней тяжести

TƏBİB: Мехрибан Заки после ДТП находится в состоянии средней тяжести Состояние народной артистки Мехрибан Заки, получившей травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, оценивается как средней тяжести.
Происшествия
22 марта 2023 г. 19:48
TƏBİB: Мехрибан Заки после ДТП находится в состоянии средней тяжести

Состояние народной артистки Мехрибан Заки, получившей травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, оценивается как средней тяжести.

Об этом Report сообщили в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Отмечается, что народная артистка Мехрибан Заки доставлена в больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре. Ей были оказаны необходимые медицинские услуги, в настоящее время она находится на лечении в отделении реанимации. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Пострадавшей в результате инцидента заслуженной артистке Диляре Алиевой оказана первая помощь на месте, после чего она была доставлена в больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре.

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Версия на азербайджанском языке Yol qəzası nəticəsində xəsarət alan Mehriban Zəkinin vəziyyəti orta ağırdır

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