TƏBİB: Мехрибан Заки после ДТП находится в состоянии средней тяжести

Состояние народной артистки Мехрибан Заки, получившей травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, оценивается как средней тяжести.

Состояние народной артистки Мехрибан Заки, получившей травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, оценивается как средней тяжести.

Об этом Report сообщили в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Отмечается, что народная артистка Мехрибан Заки доставлена в больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре. Ей были оказаны необходимые медицинские услуги, в настоящее время она находится на лечении в отделении реанимации. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Пострадавшей в результате инцидента заслуженной артистке Диляре Алиевой оказана первая помощь на месте, после чего она была доставлена в больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре.