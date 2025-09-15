Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    TƏBİB: Летом утонули 26 человек

    Происшествия
    • 15 сентября, 2025
    • 15:26
    TƏBİB: Летом утонули 26 человек

    Этим летом (в июне–августе) в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило 79 обращений, связанных с утоплениями.

    В ответ на запрос Report в TƏBİB сообщили, что 11 из них - женщины, 68 - мужчины.

    На основании поступивших вызовов на места происшествий были направлены бригады скорой медицинской помощи. 23 человека, спасенные от утопления и получившие первую медицинскую помощь, были доставлены в больницы для дальнейшего лечения. В 30 случаях госпитализация не потребовалась, поскольку состояние пострадавших после оказания помощи на месте врачи скорой помощи оценили как удовлетворительное.

    В общей сложности у 26 человек смерть была констатирована до прибытия врача.

    Отметим, что обращения, связанные со случаями утопления, поступали не только из города Баку, но и из Сумгайыта, Ширвана, Астары, Товуза, Саатлы, Лянкярана, Габалы, Загаталы, Имишли и Агдаша.

    лето утопленники скорая помощь статистика
    TƏBİB: Yay aylarında 26 nəfər suda boğularaq ölüb

    Последние новости

    15:38

    Посол Финляндии: Минская группа ОБСЕ давно являлась бесполезной структурой

    В регионе
    15:35

    Каладзе: Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не поедут на следующие выборы в Грузию

    В регионе
    15:26

    TƏBİB: Летом утонули 26 человек

    Происшествия
    15:24

    МИД Великобритании вызвал посла РФ из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии

    Другие страны
    15:24

    В ЕС не стали комментировать участие Индии в военных учениях России и Беларуси

    Другие страны
    15:22

    Нетаньяху: Израиль и США продолжат совместную борьбу с общими врагами

    Другие страны
    15:16

    США призвали к полному демонтажу иранской ядерной программы

    Другие страны
    15:12

    Азербайджан сократил расходы на импорт минерального сырья из Турции на 13,5%

    Бизнес
    15:07

    Гендиректор ИСЕСКО награжден орденом "Достлуг"

    Внешняя политика
    Лента новостей