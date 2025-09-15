TƏBİB: Летом утонули 26 человек
Этим летом (в июне–августе) в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило 79 обращений, связанных с утоплениями.
В ответ на запрос Report в TƏBİB сообщили, что 11 из них - женщины, 68 - мужчины.
На основании поступивших вызовов на места происшествий были направлены бригады скорой медицинской помощи. 23 человека, спасенные от утопления и получившие первую медицинскую помощь, были доставлены в больницы для дальнейшего лечения. В 30 случаях госпитализация не потребовалась, поскольку состояние пострадавших после оказания помощи на месте врачи скорой помощи оценили как удовлетворительное.
В общей сложности у 26 человек смерть была констатирована до прибытия врача.
Отметим, что обращения, связанные со случаями утопления, поступали не только из города Баку, но и из Сумгайыта, Ширвана, Астары, Товуза, Саатлы, Лянкярана, Габалы, Загаталы, Имишли и Агдаша.