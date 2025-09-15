TƏBİB: Yay aylarında 26 nəfər suda boğularaq ölüb
- 15 sentyabr, 2025
- 14:55
Bu ilin 3 ayı (iyun, iyul və avqust ayları) ərzində Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə sudaboğulma hadisələri ilə bağlı ümumilikdə 79 müraciət daxil olub.
"Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən bildirilib ki, onlardan 11-i qadın, 68-i kişidir.
Daxil olan çağırışlar əsasında təcili tibbi yardım briqadaları hadisə yerlərinə cəlb olunub.
Belə ki, 23 nəfər suda boğulma diaqnozu ilə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra ixtisaslı tibbi xidmət üçün tibb müəssisələrinə təxliyə olunub. Təcili tibbi yardım briqadaları tərəfindən 30 nəfərə isə yerində tibbi yardım göstərildikdən sonra vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirildiyi üçün tibb müəssisəsinə hospitalizasiyaya ehtiyac yaranmayıb.
Ümumilikdə, 26 nəfərin isə həkiməqədər ölüm faktı qeydə alınıb.
Qeyd edək ki, sudaboğulma hadisəsi ilə əlaqədar Bakı şəhəri ilə yanaşı, Sumqayıt, Şirvan, Astara, Tovuz, Saatlı, Lənkəran, Qəbələ, Zaqatala, İmişli və Ağdaş rayonlarından da müraciətlər daxil olub.