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Госкомтаможни составил административный протокол на Araz Supermarket

Госкомтаможни составил административный протокол на Araz Supermarket Дело будет рассмотрено в Насиминском районном суде Баку
Происшествия
7 июля 2020 г. 11:02
Госкомтаможни составил административный протокол на Araz Supermarket

Государственный таможенный комитет Азербайджана выписал административный протокол в отношении ООО Araz Supermarket.

Как передает Report, протокол, составленный по статье 485.2 (За непредставление краткой декларации импорта в электронной форме до ввоза товаров на таможенную территорию в случаях, установленных Таможенным кодексом) был передан в Насиминский районный суд Баку на рассмотрение.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Эльмеддина Гусейнова.

Araz Supermarket - одна из самый крупных сетей магазинов в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Gömrük Komitəsi “Araz Supermarket”ə inzibati protokol yazdı

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