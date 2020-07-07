Госкомтаможни составил административный протокол на Araz Supermarket

Государственный таможенный комитет Азербайджана выписал административный протокол в отношении ООО Araz Supermarket.
Как передает Report, протокол, составленный по статье 485.2 (За непредставление краткой декларации импорта в электронной форме до ввоза товаров на таможенную территорию в случаях, установленных Таможенным кодексом) был передан в Насиминский районный суд Баку на рассмотрение.
Дело будет рассмотрено под председательством судьи Эльмеддина Гусейнова.
Araz Supermarket - одна из самый крупных сетей магазинов в Азербайджане.