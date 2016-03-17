​Таможенников из "Внуково" обвиняют в сговоре с турецкими и азербайджанскими контрабандистами

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники таможни в аэропорту Внуково подозреваются в сговоре с этнической ОПГ, которая занималась перевозкой грузов из Турции.

Как передает Report, об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

Участники этнической организованной преступной группы из граждан Азербайджана и Турции в сговоре с сотрудниками Внуковской таможни осуществляли незаконный ввоз на территорию РФ из Турции коммерческих грузов под видом ручной клади. В состав группы входит более 20 человек.

Установлено, что в месяц незаконно перевозилось до 30 тонн товаров. В течение пяти лет контрабандисты с помощью сотрудников таможни проходили через "зеленый коридор", хотя их груз должен был оформляться через "красный коридор" с уплатой всех налоговых сборов.

Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации на основании материалов ГУЭБ и ПК МВД России организована доследственная проверка по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Внуковской таможни.