Таможенники обнаружили в кабине автомобиля 14 тыс. штук сигарет

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ На таможенном посту "Гоша тепе" Билясуварского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) был произведен таможенный осмотр грузового автомобиля, направлявшегося из Нахчыванской Автономной Республики транзитом через Иран в Азербайджан, за рулем которого был гражданин Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГТК.

Согласно информации, во время осмотра автомобиля марки Mersedes Benz Axor в спальной части кабины под матрацем и в трубе воздушного фильтра в задней части кабины было обнаружено и изъято 14 000 штук сигарет марки Кentnanotek 2.0.

По факту ведется расследование.