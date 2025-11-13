Сын осужденного за покушение на Фазиля Мустафу приговорен к 10 годам тюрьмы

Сын Азера Сериджанова, приговоренного к пожизненному заключению за покушение на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу, получил 10 лет лишения свободы.

Как сообщает Report, в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Сабины Мамедзаде состоялось заключительное заседание по делу Абульфаза Сериджанова.

Суд признал его виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Напомним, Абульфаз Сериджанов был арестован Службой государственной безопасности (СГБ) и обвинен по статье 28.277 Уголовного кодекса (подготовка к покушению на жизнь государственного или общественного деятеля).

По данным следствия, он готовил покушение на жизнь нескольких государственных и общественных деятелей.