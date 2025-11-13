Сын осужденного за покушение на Фазиля Мустафу приговорен к 10 годам тюрьмы
Происшествия
- 13 ноября, 2025
- 12:03
Сын Азера Сериджанова, приговоренного к пожизненному заключению за покушение на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу, получил 10 лет лишения свободы.
Как сообщает Report, в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Сабины Мамедзаде состоялось заключительное заседание по делу Абульфаза Сериджанова.
Суд признал его виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы.
Напомним, Абульфаз Сериджанов был арестован Службой государственной безопасности (СГБ) и обвинен по статье 28.277 Уголовного кодекса (подготовка к покушению на жизнь государственного или общественного деятеля).
По данным следствия, он готовил покушение на жизнь нескольких государственных и общественных деятелей.
Последние новости
12:46
В 2026 году около 25 тыс. учителей будут привлечены к сертификацииНаука и образование
12:45
Зеленский считает, что РФ готовится к большой войне в Европе в 2029-2030 годахВ регионе
12:45
Иса Габибейли: Азербайджан и страны ЦА объединяют вековые традиции и культурное родствоВ регионе
12:41
Минэкономики: Азербайджан считает приоритетом рост производства экспортно-ориентированной продукцииБизнес
12:33
В Грузии стартовали военные учения "Дидгори 2025"В регионе
12:31
Глава Минздрава Грузии поддержал перевод Саакашвили обратно в тюрьмуВ регионе
12:29
Самед Баширли: Частному сектору важно адаптироваться к новым требованиямФинансы
12:29
Адиль Керимли: Азербайджан активно сотрудничает со странами ЦА в сфере культурыKультурная политика
12:26