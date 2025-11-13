Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Сын осужденного за покушение на Фазиля Мустафу приговорен к 10 годам тюрьмы

    Происшествия
    • 13 ноября, 2025
    • 12:03
    Сын осужденного за покушение на Фазиля Мустафу приговорен к 10 годам тюрьмы

    Сын Азера Сериджанова, приговоренного к пожизненному заключению за покушение на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу, получил 10 лет лишения свободы.

    Как сообщает Report, в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Сабины Мамедзаде состоялось заключительное заседание по делу Абульфаза Сериджанова.

    Суд признал его виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы.

    Напомним, Абульфаз Сериджанов был арестован Службой государственной безопасности (СГБ) и обвинен по статье 28.277 Уголовного кодекса (подготовка к покушению на жизнь государственного или общественного деятеля).

    По данным следствия, он готовил покушение на жизнь нескольких государственных и общественных деятелей.

    суд тяжкие преступления Абульфаз Сериджанов приговор
    Fazil Mustafaya sui-qəsd edən şəxsin oğluna 10 il həbs cəzası verilib

    Последние новости

    12:46

    В 2026 году около 25 тыс. учителей будут привлечены к сертификации

    Наука и образование
    12:45

    Зеленский считает, что РФ готовится к большой войне в Европе в 2029-2030 годах

    В регионе
    12:45

    Иса Габибейли: Азербайджан и страны ЦА объединяют вековые традиции и культурное родство

    В регионе
    12:41

    Минэкономики: Азербайджан считает приоритетом рост производства экспортно-ориентированной продукции

    Бизнес
    12:33

    В Грузии стартовали военные учения "Дидгори 2025"

    В регионе
    12:31

    Глава Минздрава Грузии поддержал перевод Саакашвили обратно в тюрьму

    В регионе
    12:29

    Самед Баширли: Частному сектору важно адаптироваться к новым требованиям

    Финансы
    12:29

    Адиль Керимли: Азербайджан активно сотрудничает со странами ЦА в сфере культуры

    Kультурная политика
    12:26

    В 2026 году Баку примет VII Всемирный форум межкультурного диалога

    Kультурная политика
    Лента новостей