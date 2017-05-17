Сын известного азербайджанского писателя приговорен к 9 годам тюрьмы

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу сына писателя Фармана Керимзаде Азиза Керимзаде.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова был зачитан приговор.

По приговору суда А.Керимзаде приговорен к 9-ти годам лишения свободы.

Напомним, что на прошлом судебном заседании выступил гособвинитель. В своем выступлении прокурор потребовал для А.Керимзаде 10 лет тюрьмы.

Отметим, что путем мошенничества А.Керимзаде взял у 4 граждан свыше 60 000 манатов. Он обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в особо крупных размерах) УК.

Напомним, что впервые адвокат юридической консультации №3 г. Баку А.Керимзаде был арестован в августе 2012 года.

Обратившись в 9-ое отделение полиции Сабаильского РУП житель Баку Мурадов Эльчин Дадаш оглу заявил,что представившийся адвокатом Керимзаде Азиз Фарман оглу присвоил принадлежащие ему 12 000 манатов.

27 ноября 2012 года в Бакинском суде по тяжким преступлениям Азиз Керимзаде и его знакомый Азер Гурбанов были приговорены к условному наказанию сроком на 3 года и освобождены в зале суда.