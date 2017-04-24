Сын и заместитель убитой в Товузе директора филиала дали показания

Товуз. 24 апреля. REPORT.AZ/ Допрошены сын и заместитель убитой в Товузе директора филиала.

Как сообщает западное бюро Report, сын и заместитель убитой 22 апреля Раи Нураддин гызы Байрамовой, являвшейся директором Товузского филиала Государственной страховой коммерческой компании Azersigorta, дали показания следствию.

По информации, сын убитой заявил, что его мать два дня не появлялась дома.

Ее заместитель, Видади Бахман оглу Велиев, в своих показаниях заявил, что он хотел попасть в офис компании, однако дверь была закрыта, он влез на крышу здания, откуда упал и получил ранения.

Отметим, что тело Раи Байрамовой было передано семье.