Сын посла Азербайджана привлечен к следствию

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Сын посла Азербайджана в Таджикистане Абассали Гасанова был допрошен сотрудниками правоохранительных органов в Баку. Как сообщает Report, допрос Анара Гасанова был связан с деятельностью принадлежащей ему компании.

Согласно информации, после пожара в Бинагадинском районе города Баку 19 мая этого года, во время которого погибли люди, А.Гасанов был привлечен к следствию в качестве владельца компании, занимавшейся облицовкой здания.

Спустя короткое время после допроса, А.Гасанов покинул Азербайджан и с того момента не возвращался.

Отметим, что арестованный в ходе расследования по данному делу руководитель группы компаний "ГЛОБАЛ" ("GLOBAL”) Мирюсиф Махмудов является тестем Анара Гасанова, то есть сватом посла Аббасали Гасанова.