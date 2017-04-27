Свояку "Лоту Гули" зачитан приговор

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжится судебный процесс по уголовному делу Видади Гусейнова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой выступил государственный обвинитель.

Прокурор попросил лишить В. Гусейнова свободы сроком на 9 лет.

После был зачитан приговор. Решением суда он был приговорен к лишению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

Отметим, что согласно обвинительному акту, 30 апреля 2016 года В. Гусейнов был задержан в качестве подозреваемого лица сотрудниками 13-го отделения полиции Сабунчинского РУП напротив дома №4 по улице Мира в поселке Бакиханов Сабунчинского района. При нем нашли 12,360 г героина.

В отношении В. Гусейнова возбуждено уголовное дело по ст. 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) УК и решением Сабунчинского районного суда избрана мера пресечения – арест сроком на 3 месяца. После рассмотрения уголовного дела в прокуратуре Сабунчинского района, его направили в суд.

При рассмотрении дела в Сабунчинском районном суде под председательством судьи Ильгара Аббасова гособвинитель выступил с ходатайством. Прокурор обосновал ходатайство тем, что орган предварительного следствия был не прав при оценке вопроса приобретения, хранения и перевозки В. Гусейновым не с целью продажи 12,360 г героина. Он потребовал возвращения уголовного дела на предварительное следствие. Суд удовлетворил ходатайство. Согласно решению, уголовное дело вновь было направлено в прокуратуру для предварительного расследования.

Затем в отношении В. Гусейнова выдвинули обвинение по статье 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров в крупном размере) УК.

24 февраля на заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева прокурор Фарид Нагиев выступил с ходатайством. Он выразил протест против судьи А. Гаджиева. Прокурор отметил, что во время суда над Надиром Салифовым ("Лоту Гули) А. Гаджиев был его адвокат, что делало его заинтересованным лицом в данном процессе.

Адвокат обвиняемого Камандар Насибов назвал протест необоснованным и попросил не удовлетворять его. В. Гусейнов выразил согласие с адвокатом.

Позже судьи Фикрет Гарибов и Расим Садыгов удалились для обсуждения протеста. Решение было оглашено после совещания. Судьи удовлетворили протест. Процесс был отложен до назначения нового судьи.

Напомним, что В. Гусейнов приходится свояком ныне находящемуся в заключении и известному в криминальном мире как "Лоту Гули" авторитету Н. Салифову.