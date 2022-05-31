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Сводка МВД: За минувшие сутки в ДТП погибли четыре человека

Сводка МВД: За минувшие сутки в ДТП погибли четыре человека Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 32 преступления.
Происшествия
31 мая 2022 г. 09:18
Сводка МВД: За минувшие сутки в ДТП погибли четыре человека

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 32 преступления.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Раскрыто четыре преступления, совершенных в предыдущие периоды.

Задержаны и переданы следствию 32 разыскиваемых, в том числе 26 должников.

На дорогах республики произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли четыре человека.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, выявлено восемь фактов, связанных с наркотиками, и два факта незаконного хранения оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступления задержан 21 человек.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün yol qəzalarında 4 nəfər ölüb

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