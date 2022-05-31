Сводка МВД: За минувшие сутки в ДТП погибли четыре человека

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 32 преступления.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
Раскрыто четыре преступления, совершенных в предыдущие периоды.
Задержаны и переданы следствию 32 разыскиваемых, в том числе 26 должников.
На дорогах республики произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли четыре человека.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, выявлено восемь фактов, связанных с наркотиками, и два факта незаконного хранения оружия и боеприпасов.
По подозрению в совершении преступления задержан 21 человек.