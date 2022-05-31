Сводка МВД: За минувшие сутки в ДТП погибли четыре человека

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 32 преступления.

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 32 преступления.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Раскрыто четыре преступления, совершенных в предыдущие периоды.

Задержаны и переданы следствию 32 разыскиваемых, в том числе 26 должников.

На дорогах республики произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли четыре человека.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, выявлено восемь фактов, связанных с наркотиками, и два факта незаконного хранения оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступления задержан 21 человек.