О нас

Свидетельства пострадавших и вынужденных переселенцев времен оккупации Кяльбаджара заслушаны в суде

Свидетельства пострадавших и вынужденных переселенцев времен оккупации Кяльбаджара заслушаны в суде Свидетельства пострадавших и вынужденных переселенцев времен оккупации Кяльбаджара заслушаны в суде
Происшествия
14 августа 2025 г. 21:34
Свидетельства пострадавших и вынужденных переселенцев времен оккупации Кяльбаджара заслушаны в суде

В результате вооруженной агрессии Армении против Азербайджана были совершены преступления против мира и человечности, военные преступления, в том числе подготовка и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти, и другие многочисленные преступления. По данным обвинения, к этим деяниям причастны граждане Республики Армения Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Давид Ишханян, Давид Бабаян, Левон Мнацаканян и другие.

Как передает Report, 14 августа в Бакинском военном суде состоялось очередное открытое заседание по уголовным делам в отношении указанных лиц. Заседание проходило под председательством судьи Зейнала Агаева, при участии судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья — Гюнель Самедова).

Каждому из обвиняемых был предоставлен переводчик на язык, который они понимают, а также адвокат для защиты их интересов.

В заседании приняли участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их законные наследники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcərin işğalı zamanı məcburi köçkün düşən, yaralanan, mina qurbanı olan şəxslər məhkəmədə ifadə verib

Другие новости из категории

На центральном рынке в Сабирабаде вспыхнул пожар
На центральном рынке в Сабирабаде вспыхнул пожар
14 августа 2025 г. 21:24
В нескольких селах Газаха горят леса
В нескольких селах Газаха горят леса
14 августа 2025 г. 19:40
В Азербайджане за 6 месяцев в ДТП погибли более 300 человек
В Азербайджане за 6 месяцев в ДТП погибли более 300 человек
14 августа 2025 г. 16:48
Женщина пыталась пронести наркотики в тюрьму для своего мужа
Женщина пыталась пронести наркотики в тюрьму для своего мужа
14 августа 2025 г. 15:25
В Билясуваре два села остались без газа из-за повреждения газовой линии
В Билясуваре два села остались без газа из-за повреждения газовой линии
14 августа 2025 г. 13:27
Задержан виновник пожара на заводе в Ходжалы
Задержан виновник пожара на заводе в Ходжалы
14 августа 2025 г. 10:15
В Азербайджане сократилось число пьяных преступлений
В Азербайджане сократилось число "пьяных" преступлений
14 августа 2025 г. 10:09
В Губинском районе задержан поджигатель сельхозугодий
В Губинском районе задержан поджигатель сельхозугодий
14 августа 2025 г. 10:02
Виновник пожара в Джалилабаде привлечен к ответственности
Виновник пожара в Джалилабаде привлечен к ответственности
14 августа 2025 г. 09:57
Спасатели МЧС эвакуировали из горной местности в Габале женщину, получившую травмы при падении
Спасатели МЧС эвакуировали из горной местности в Габале женщину, получившую травмы при падении
13 августа 2025 г. 21:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi