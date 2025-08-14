Свидетельства пострадавших и вынужденных переселенцев времен оккупации Кяльбаджара заслушаны в суде

В результате вооруженной агрессии Армении против Азербайджана были совершены преступления против мира и человечности, военные преступления, в том числе подготовка и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти, и другие многочисленные преступления. По данным обвинения, к этим деяниям причастны граждане Республики Армения Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Давид Ишханян, Давид Бабаян, Левон Мнацаканян и другие.

Как передает Report, 14 августа в Бакинском военном суде состоялось очередное открытое заседание по уголовным делам в отношении указанных лиц. Заседание проходило под председательством судьи Зейнала Агаева, при участии судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья — Гюнель Самедова).

Каждому из обвиняемых был предоставлен переводчик на язык, который они понимают, а также адвокат для защиты их интересов.

В заседании приняли участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их законные наследники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.