Сват избил сватью у здания суда при бракоразводном процессе детей

Гянджа. 25 июня. REPORT.AZ/ Перед зданием Кяпазского районного суда города Гянджи произошла драка.

Как сообщает западное бюро Report, спор родителей разводящихся супругов перерос в драку.

В результате отец мужа избил мать супруги. Жительница Гянджи Манзара Рамазан гызы Азизова1964 г.р. получила телесные повреждения различной степени тяжести в области лица и головы. Она была доставлена в больницу при помощи родственников. Врачи оказали пострадавшей первую медицинскую помощь.

По факту ведется расследование.