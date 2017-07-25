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    Сват избил сватью у здания суда при бракоразводном процессе детей

    По факту ведется расследование

    Гянджа. 25 июня. REPORT.AZ/ Перед зданием Кяпазского районного суда города Гянджи произошла драка.

    Как сообщает западное бюро Report, спор родителей разводящихся супругов перерос в драку.

    В результате отец мужа избил мать супруги. Жительница Гянджи Манзара Рамазан гызы Азизова1964 г.р. получила телесные повреждения различной степени тяжести в области лица и головы. Она была доставлена в больницу при помощи родственников. Врачи оказали пострадавшей первую медицинскую помощь.

    По факту ведется расследование.

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