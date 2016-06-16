Супруга Гаджи Мамедова не выпущена на свободу

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Информация об освобождении из-под ареста супруги Гаджи Мамедова Наили Гулиевой не соответствует истине.

Как сообщили Report в правоохранительных органах, Н.Гулиева в настоящее время находится в исправительном учреждении № 4.

Имя Н.Гулиевой не попало в последний акт об амнистии.

Напомним, что Н.Гулиева является супругой бывшего главного оперуполномоченного МВД Гаджи Мамедова, арестованного в ходе операции "Гара Кемер", проведенной бывшим МНБ в марте 2005 года.