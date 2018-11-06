Супруга Джахангира Гаджиева арестована в Лондоне

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Супруга находящегося под арестом бывшего председателя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева арестована в столице Великобритании Лондоне.

Как передает Report, об этом сообщает BBC со ссылкой на Вестминстерский магистратский суд.

55-летняя Замира Гаджиева была задержана на прошлой неделе местными правоохранительными органами по просьбе Азербайджана. Арест З.Гаджиевой связан с запросом на ее экстрадицию в Баку.

В начале октября Замира Гаджиева стала первой иностранкой в Британии, источники богатства которой потребовало раскрыть Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Закон, позволяющий делать подобные запросы, был принят для борьбы с коррумпированными иностранными чиновниками и отмыванием денег в Великобритании.

Гаджиева привлекла внимание правоохранительных органов необъяснимо роскошным образом жизни. Супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана приобрела недвижимость на 22 млн фунтов и потратила в одном лишь лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов на предметы роскоши и прочие вещи.

Сама Хаджиева настаивает на том, что все средства получила законным путем, и обратилась в суд с просьбой остановить расследование NCA.

Но на этой неделе стало известно, что NCA арестовало около 50 дорогих ювелирных изделий, которые проходили предпродажную оценку в Chrisitie's.

Среди прочего речь идет об ожерелье из сапфиров и рубинов Boucheron стоимостью до 120 тысяч фунтов стерлингов.

Перламутровое ожерелье Van Cleef & Arpels, оцененное в 20 тысяч фунтов, по некоторым сведениям, было куплено Джахангиром Хаджиевом в 2008 году в Сен-Морице. Драгоценности проходили оценку по просьбе дочери Хаджиевой - Лейлы Махмудовой.