Судебный процесс над гражданами Армении продолжается

В Бакинском военном суде продолжается процесс по делу граждан Армении, обвиняемых в военных преступлениях, геноциде, терроризме, насильственном захвате власти и других преступлениях, совершенных в ходе агрессии против Азербайджана.

Как сообщает Report, во время заседания адвокат Левона Мнацаканяна Огтай Мадатов попросил разрешить встречу с подзащитным в перерыве, судья согласился.

Обвиняемый Давид Манукян подал ходатайство об исключении из дела обвинения в создании организованной преступной группы и рассмотрении этого эпизода отдельно. Его адвокат Валех Гурбанов поддержал просьбу. Государственный обвинитель Фуад Мусаев заявил, что подобное ходатайство не относится к текущему этапу процесса. После совещания суд отклонил его как необоснованное.

Адвокат Мадата Бабаяна Лейла Намаззаде также подала ходатайство об исключении некоторых эпизодов из дела. Обвиняемый поддержал просьбу, однако прокурор Тарана Мамедова предложила не удовлетворять ее. Суд сообщил, что решение будет принято после обсуждения.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.