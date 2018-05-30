Судья Бакинского суда по тяжким преступлениям отправлена на пенсию

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Тамила Насруллаева отправлена на пенсию.

Как сообщает Report, 65-летняя судья сегодня рассмотрела последнее дело, находившееся в ее производстве.

Родившаяся в 1953 году Т.Насруллаева с 2011 года работала судьей в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Ранее она была председателем Бакинского городского суда Кировского (ныне Бинагадинский) района (1987 - 2000), Бакинского городского суда Низаминского района (2000 - 2007) и судьей Суда Азербайджанской Республики по тяжким преступлениям (2007 - 2011).