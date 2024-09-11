О нас

Верховный суд вынес решение в отношении Ровшана Новрузоглу

Верховный суд вынес решение в отношении Ровшана Новрузоглу 14^45
Происшествия
11 сентября 2024 г. 15:08
Верховный суд вынес решение в отношении Ровшана Новрузоглу

Верховный суд вынес решение в отношении Ровшана Новруз оглу Велиева (Ровшан Новрузоглу), профессора Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана, бывшего директора Международного центра по борьбе с терроризмом и коррупцией.

Как сообщает Report, кассационная жалоба Велиева была отклонена на заседании суда под председательством Назима Мовсумова.

Напомним, что Велиев был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к шести годам лишения свободы.

Ранее Апелляционный суд Баку не удовлетворил его жалобу. Новрузоглу признан виновным по обвинению по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК АР. Согласно обвинительному приговору Ровшан Велиев совершил мошенничество на сумму более 80 тыс. манатов. Велиев в 2007 году уже привлекался к ответственности по обвинению в мошенничестве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Məhkəmə professor Rövşən Novruzoğlu barədə qərar verib

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
6 сентября 2024 г. 12:41
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
5 сентября 2024 г. 12:50
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
7 сентября 2024 г. 21:22
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
6 сентября 2024 г. 20:05
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
9 сентября 2024 г. 10:01
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
7 сентября 2024 г. 17:52
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
10 сентября 2024 г. 12:22
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
5 сентября 2024 г. 13:19
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
7 сентября 2024 г. 11:53
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 10 сентября
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 10 сентября
6 сентября 2024 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi