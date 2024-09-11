Верховный суд вынес решение в отношении Ровшана Новрузоглу

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Верховный суд вынес решение в отношении Ровшана Новруз оглу Велиева (Ровшан Новрузоглу), профессора Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана, бывшего директора Международного центра по борьбе с терроризмом и коррупцией.

Как сообщает Report, кассационная жалоба Велиева была отклонена на заседании суда под председательством Назима Мовсумова.

Напомним, что Велиев был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к шести годам лишения свободы.

Ранее Апелляционный суд Баку не удовлетворил его жалобу. Новрузоглу признан виновным по обвинению по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК АР. Согласно обвинительному приговору Ровшан Велиев совершил мошенничество на сумму более 80 тыс. манатов. Велиев в 2007 году уже привлекался к ответственности по обвинению в мошенничестве.