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    Суд вынес решение об экстрадиции арестованного в Азербайджане иранского бизнесмена

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по ходатайству министерства юстиции и Генпрокуратуры об экстрадиции разыскиваемого в Иране Милани Эбрахими. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Ганиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

    В ходе уточнения анкетных данных выяснилось, что Милани Эбрахими является этническим азербайджанцем, живет в Тебризе и 16 лет посещает Азербайджан. Сотрудники министерства юстиции и Генпрокуратуры потребовали экстрадиции арестованного гражданина Ирана. 

    М.Эбрахими заявил, что был оправдан в Иране, однако его документы не в порядке:

    "Прошу отпустить меня, чтобы я мог привести свои документы в порядок. Я – бизнесмен, у меня компания в Баку. В Азербайджане я занимаюсь зерновым бизнесом". 

    Суд вынес решение об экстрадиции подсудимого в Иран. 

    Напомним, что М.Эбрахими обвиняется на родине в мошенничестве и объявлен в розыск. Он был арестован в Азербайджане. Иранская сторона требует его экстрадиции.

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