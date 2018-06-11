Суд вынес решение об экстрадиции арестованного в Азербайджане иранского бизнесмена

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по ходатайству министерства юстиции и Генпрокуратуры об экстрадиции разыскиваемого в Иране Милани Эбрахими.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Ганиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

В ходе уточнения анкетных данных выяснилось, что Милани Эбрахими является этническим азербайджанцем, живет в Тебризе и 16 лет посещает Азербайджан. Сотрудники министерства юстиции и Генпрокуратуры потребовали экстрадиции арестованного гражданина Ирана.

М.Эбрахими заявил, что был оправдан в Иране, однако его документы не в порядке:

"Прошу отпустить меня, чтобы я мог привести свои документы в порядок. Я – бизнесмен, у меня компания в Баку. В Азербайджане я занимаюсь зерновым бизнесом".

Суд вынес решение об экстрадиции подсудимого в Иран.

Напомним, что М.Эбрахими обвиняется на родине в мошенничестве и объявлен в розыск. Он был арестован в Азербайджане. Иранская сторона требует его экстрадиции.