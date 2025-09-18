Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве в Шамкире
Происшествия
- 18 сентября, 2025
- 13:53
В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу А.Аббасова, обвиняемого в убийстве И.Абдуллаева в селе Махмудлу Шамкирского района.
Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Абдуллы Мамедова.
Согласно приговору, он лишен свободы сроком на 7 лет 6 месяцев. Аббасов будет отбывать наказание в воспитательном учреждении общего режима.
Напомним, что инцидент произошел в октябре прошлого года.
Согласно обвинению, между А.Аббасовым и И.Абдуллаевым возник спор на почве взаимных оскорблений. Аббасов нанес Абдуллаеву смертельные ножевые ранения.
А.Аббасов признан виновным по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.
Последние новости
15:26
Центробанки Азербайджана и Турции обсудили бюджетное планированиеФинансы
15:24
В Британии задержали трех человек по подозрению в шпионаже на РоссиюДругие страны
15:18
Мерсье: Визит комиссара Кос – демонстрация приверженности ЕС миру на Южном КавказеВнешняя политика
15:15
Стоимость аудиторских услуг в Азербайджане в I полугодии выросла на 12,4%Финансы
15:14
ЦБА выдал обязательные предписания 3 компаниям, предоставляющим услуги по обмену валютыФинансы
15:11
Португалия увеличила импорт нефти из Азербайджана на 3,3%Энергетика
15:08
Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологийДругие страны
14:55
Во Франции арестованы 79 участников протеста - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
14:53
Фото