    Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве в Шамкире

    Происшествия
    • 18 сентября, 2025
    • 13:53
    Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве в Шамкире

    В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу А.Аббасова, обвиняемого в убийстве И.Абдуллаева в селе Махмудлу Шамкирского района.

    Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Абдуллы Мамедова.

    Согласно приговору, он лишен свободы сроком на 7 лет 6 месяцев. Аббасов будет отбывать наказание в воспитательном учреждении общего режима.

    Напомним, что инцидент произошел в октябре прошлого года.

    Согласно обвинению, между А.Аббасовым и И.Абдуллаевым возник спор на почве взаимных оскорблений. Аббасов нанес Абдуллаеву смертельные ножевые ранения.

    А.Аббасов признан виновным по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР. 

    Лента новостей