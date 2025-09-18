Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве в Шамкире

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу А.Аббасова, обвиняемого в убийстве И.Абдуллаева в селе Махмудлу Шамкирского района.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Абдуллы Мамедова.

Согласно приговору, он лишен свободы сроком на 7 лет 6 месяцев. Аббасов будет отбывать наказание в воспитательном учреждении общего режима.

Напомним, что инцидент произошел в октябре прошлого года.

Согласно обвинению, между А.Аббасовым и И.Абдуллаевым возник спор на почве взаимных оскорблений. Аббасов нанес Абдуллаеву смертельные ножевые ранения.

А.Аббасов признан виновным по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.