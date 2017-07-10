Суд вынес особое определение о возбуждении уголовного дела в отношении Эльдара Махмудова

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное заседание суда по уголовному делу в отношении начальника 2-го отдела Управления предварительного следствия Главного следственного управления ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), полковника Вусала Алекперова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сиявуша Гаджиева был объявлен приговор. По приговору суда Вусал Алекперов был лишен свободы сроком на 12 лет. Суд также вынес особое определение о лишении его звания полковника. Согласно приговору, было принято решение о конфискации имущества Вусала Алекперова и передаче потерпевшему предпринимателю Акифу Гурбанову.

Согласно приговору, из потерпевших лиц удовлетворен лишь гражданский иск Акифа Гурбанова. Гражданские иски других потерпевших предпринимателей не удовлетворены. Суд обосновал свое решение тем, что Вусал Алекперов и другие должностные лица получили деньги от пострадавших предпринимателей, чьи иски не удовлетворены, в виде взятки. По этой причине иск в связи с получением взятки может быть решен в гражданском порядке.

Суд также вынес особое определение о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова и начальника главного следственного управления министерства Мовлана Шихалиева. Копия этого постановления для исполнения будет направлена в прокуратуру.