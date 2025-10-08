Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Суд в Баку рассмотрел ходатайство о прекращении дела обвиняемого в финансировании терроризма

    Происшествия
    • 08 октября, 2025
    • 09:00
    Суд в Баку рассмотрел ходатайство о прекращении дела обвиняемого в финансировании терроризма

    В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении обвиняемых в финансировании терроризма Хагани Омарова, Анара Саламзаде и Эльчина Азизова.

    Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Нигяр Имановой было рассмотрено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Хагани Омарова, представление было выдвинуто адвокатом подсудимого.

    Обосновывая ходатайство, адвокат заявил, что целью перевода денежных средств Хагани Омаровым в Сирию было не финансирование терроризма, а оказание финансовой помощи определенным лицам. Суд отклонил ходатайство как необоснованное.

    Затем были заслушаны показания свидетелей, после чего были зачитаны показания свидетелей, которые по определенным причинам не смогли принять участие в заседании.

    Очередное заседание было назначено на 28 октября.

    Отметим, что упомянутые лица были задержаны в рамках операции СГБ.

    Согласно обвинительному акту, подсудимые в целях поддержки терроризма перевели финансовые средства определенным лицам, действующим в иностранном государстве. Им предъявлено обвинение по статье 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджана.

    Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxsin cinayət işinə xitam verilməsi üçün vəsatət qaldırılıb

    Лента новостей