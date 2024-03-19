Тренер Мехман Халилов приговорен к 19 годам заключения по делу о гибели 7-летнего подопечного

Сумгайытский суд по тяжким преступлениям признал тренер по самбо Мехмана Халилова виновным в смерти 7-летнего Фарида Бакарова и приговорил его 19 годам заключения.

Сумгайытский суд по тяжким преступлениям признал тренера по самбо Мехмана Халилова виновным в смерти 7-летнего Фарида Бакарова и приговорил его 19 годам заключения.

Как сообщает местное бюро Report, судебный процесс пошел под председательством судьи Фахмина Гумбатова.

Согласно приговору суда Халилов признан виновным в причинении тяжких травм ребенку во время тренировок по самбо, приведших к гибели ребенка.

Прокуратура требовала приговорить Мехмана Халилова к 20 годам заключения.

Напомним, что 29 апреля 2023 года в Сумгайытскую городскую прокуратуру поступила информация о смерти Фарида Бакарова (2016 г.р.) в Сумгайытской городской детской больнице.

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Мехман Халилов (1994 г.р.) нанес мальчику тяжелые травмы во время тренировки в одной из школ Сумгайыта.

По факту в Сумгайытской городской прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Халилов был задержан в качестве подозреваемого, однако заявил, что не считает себя виновным в смерти ребенка.

В ходе предварительного следствия Халилову также были предъявлены обвинения по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) УК АР.