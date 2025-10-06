Суд смягчил приговор спортсменам, напавшим на офицера Госпогранслужбы

В Баку освобождены из-под стражи спортсмены, обвиняемые в нападении на майора Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Как сообщает Report, приговор по делу Эльнура Гамидова, Эльчина Гусейнова и Мусы Ахмедова был оглашен в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльмина Рустамова.

Согласно приговору, Эльнур Гамидов получил условное наказание с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, Эльчину Гусейнову назначено ограничение свободы сроком на 3 года, а Мусе Ахмедову - условное наказание с испытательным сроком 1 год.

Инцидент произошел 4 января этого года в Хатаинском районе столицы. Согласно обвинению, спортсмены Эльнур Гамидов, Эмиль Гумбатов, Эльчин Гусейнов, Эльвин Мамедов, Муса Ахмедов и Рамал Асланов напали на майора ГПС, заслуженного тренера и заслуженного мастера спорта по кикбоксингу Фуада Зейналова. После инцидента все участники были задержаны.

Решением суда, в отношении Эльнура Гамидова, Эльчина Гусейнова и Мусы Ахмедова была смягчена мера пресечения, а Эльвин Мамедов был передан под полицейский надзор.

Спортсмены обвиняются по статье 221.2.1 Уголовного кодекса Азербайджана - "Хулиганство, совершенное группой лиц".