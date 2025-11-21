Суд продлил срок ареста обвиняемого в госизмене Захираддина Ибрагимова
- 21 ноября, 2025
- 17:41
Суд продлил на 5 месяцев срок содержания под стражей Захираддина Ибрагимова, обвиняемого в государственной измене и других тяжких преступлениях.
Как сообщает Report, решение принято Сабаильском районном судом после рассмотрения ходатайства следственного органа о продлении меры пресечения.
З. Ибрагимов (1954 г.р.) был задержан в марте этого года в рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности Азербайджана.
Следствием установлено, что он, проживая на территории третьей страны, за материальное вознаграждение был привлечен к тайному сотрудничеству с иностранными спецслужбами и выполнял их задания, направленные против суверенитета, территориальной целостности и обороноспособности Азербайджанской Республики. Кроме того, он занимался созданием широкомасштабных деструктивных сепаратистских структур.
Ему предъявлены обвинения по ст. 274 (государственная измена); 281.3 (публичные призывы против государства по заданию иностранных организаций и их представителей); 283.1 (действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) УК Азербайджана.
Напомним, что Захираддин Ибрагимов, представлявшийся председателем комитета по защите прав этнических меньшинств Азербайджана, проживал в Екатеринбурге и в течение многих лет участвовал в пропагандистских мероприятиях, организованных в столице Армении, выступая с антииазербайджанскими заявлениями.
В период с 2005 по 2020 год он неоднократно принимал участие в так называемых конференциях в Армении, где озвучивал ложные обвинения против Азербайджана и делал предвзятые заявления. Ибрагимов также выполнял поручения армянских структур, направленные на разжигание сепаратизма в Азербайджане.