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Суд приговорил гражданина Турции к 20 годам тюремного заключения за убийство дочери в Сумгайыте

Суд приговорил гражданина Турции к 20 годам тюремного заключения за убийство дочери в Сумгайыте 11^50
Происшествия
30 октября 2024 г. 12:17
Суд приговорил гражданина Турции к 20 годам тюремного заключения за убийство дочери в Сумгайыте

Суд по тяжким преступлениям Сумгайыта под председательством судьи Рашада Алиева вынес решение в отношении гражданина Турции - Ахмета Турана Ешиля, признанного виновным в убийстве малолетней дочери в Сумгайыте.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, решением суда А.Т.Ешил приговорен к 20 годам лишения свободы.

Напомним, что 31 марта 2024 года в прокуратуру поступила информация об обнаружении тела ребенка на берегу моря в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев. В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что А.Т.Ешил (1984 г.р.) преднамеренно утопил своего малолетнего ребенка.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоSumqayıtda övladını öldürməkdə təqsirləndirilən Türkiyə vətəndaşına 20 il həbs cəzası verilib - YENİLƏNİB

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