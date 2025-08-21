О нас

Суд отклонил аппеляционую жалобу Раксаны Исмаиловой

Суд отклонил аппеляционую жалобу Раксаны Исмаиловой Суд отклонил аппеляционую жалобу Раксаны Исмаиловой
Происшествия
21 августа 2025 г. 15:48
Суд отклонил аппеляционую жалобу Раксаны Исмаиловой

В Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе на меру пресечения в виде ареста в отношении певицы Раксаны Исмаиловой.

Как сообщает Report, суд не удовлетворил жалобу.

Мера пресечения в виде ареста в отношении Исмаиловой оставлена без изменений.

Отметим, что 16 августа Раксана Исмайлова была арестована на 4 месяца.

Исмаилова обвиняется в мошенническом завладении золотыми украшениями двух потерпевших стоимостью 35 тыс. манатов и денежными средствами в размере 520 тыс. долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məhkəmə Rəqsanə İsmayılova ilə bağlı qərar verib

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi