Суд отклонил аппеляционую жалобу Раксаны Исмаиловой

В Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе на меру пресечения в виде ареста в отношении певицы Раксаны Исмаиловой.
Как сообщает Report, суд не удовлетворил жалобу.
Мера пресечения в виде ареста в отношении Исмаиловой оставлена без изменений.
Отметим, что 16 августа Раксана Исмайлова была арестована на 4 месяца.
Исмаилова обвиняется в мошенническом завладении золотыми украшениями двух потерпевших стоимостью 35 тыс. манатов и денежными средствами в размере 520 тыс. долларов США.