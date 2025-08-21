Суд отклонил аппеляционую жалобу Раксаны Исмаиловой

Суд отклонил аппеляционую жалобу Раксаны Исмаиловой

В Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе на меру пресечения в виде ареста в отношении певицы Раксаны Исмаиловой.

Как сообщает Report, суд не удовлетворил жалобу.

Мера пресечения в виде ареста в отношении Исмаиловой оставлена без изменений.

Отметим, что 16 августа Раксана Исмайлова была арестована на 4 месяца.

Исмаилова обвиняется в мошенническом завладении золотыми украшениями двух потерпевших стоимостью 35 тыс. манатов и денежными средствами в размере 520 тыс. долларов США.