Суд отклонил апелляционный протест прокурора

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционному протесту государственного обвинителя относительно перевода Сафалиева Тельмана Шовкат оглу, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств, в учреждение отбывания наказания пунктного типа.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ризвана Сафарова было объявлено решение.

Согласно решению, апелляционный протест прокурора не был удовлетворен, решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Отметим, что Т.Сафаралиев обвинялся по ст.ст. 234.4.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 234.4.2 (совершенные неоднократно) и 234.4.3 (совершенные в крупном размере) УК.

В феврале 2014 года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Т.Сафаралиев был осужден на 8 лет лишения свободы.