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    Суд отказался принимать исковое заявление ОАО "Агролизинг"

    ОАО подал в суд на Фонд

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ ОАО "Агролизинг" подало в суд на Фонд страхования вкладов, являющийся ликвидатором ОАО Texnikabank.

    Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд № 2, ОАО "Агролизинг" выдвинуло требование о деньгах.

    Суд отказался принимать исковое заявление.

    Недовольное решением ОАО "Агролизинг" подало апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

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