Суд оправдал женщину, обвиняемую в хулиганстве

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Насиминском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу Аслановой Айнуры Шахназар гызы, обвиняемой в хулиганстве.

Как сообщает Report, на последнем процессе был вынесен приговор.

Суд вынес оправдательный приговор А.Аслановой. Она была освобождена в зале суда.

Отметим, что А.Асланова обвинялась в совершении хулиганства в отношении гражданки Пашаевой Зияды Юсиф гызы. Против нее было выдвинуто обвинение по ст. 221.1 (хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества) УК.

Не согласившись с приговором, потерпевшая З.Пашаева подала апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд и требует наказать А.Асланову.